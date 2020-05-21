Apple Pay заработал в Беларуси

С сегодняшнего дня платежный сервис Apple Pay заработал в байнете. У белорусских компаний появилась возможность принимать онлайн-платежи с “яблочных” устройств.

Первым банком, который предоставил такую услугу своим клиентам, стал Альфа-Банк, а первым интернет-магазином, который разместил у себя на сайте узнаваемую иконку предсказуемо стал официальный партнер Apple – i-Store.

Теперь также быстро можно совершать покупки в белорусских интернет-магазинах, службах доставки или, к примеру, перечислять деньги на благотворительность. Достаточно подтвердить онлайн-платеж отпечатком пальца или с помощью системы распознавания лиц Face ID.