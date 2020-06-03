Сегодня пройдет вебинар по безопасности детей в сети

ЮНИСЕФ совместно с компанией МТС и Министерством внутренних дел продолжают серию бесплатных вебинаров, которые посвящены вопросам безопасного поведения в интернете. 3 июня в 19.00 пройдет эфир на тему «Безопасный аккаунт и интернет-серфинг. Лайфхаки для родителей».

Спикером выступит начальник отдела эксплуатации и технической поддержки компании МТС Эдуард Богданов. Специалист расскажет о технических аспектах в вопросах безопасности в интернете и даст полезные советы по созданию надежных паролей, защите гаджетов от вредоносных программ и правилах осторожности в соцсетях.

Трансляции проходят в Zoom. Регистрация, а также анонсы следующих эфиров смотрите здесь.

Кроме того, абоненты МТС могут подключить бесплатный мобильный трафик для просмотра. Для того, чтобы воспользоваться бесплатным мобильным интернетом, необходимо ввести на своем смартфоне USSD-код, который будет доступен только участникам вебинара. Услуга будет действовать в течение всей трансляции и отключится автоматически.

Вебинары проекта проводят опытные психологи, специалисты МТС и МВД. Предыдущие эфиры были посвящены формированию семейных правил поведения ребенка в интернете, защите от троллинга, онлайн-этикету и эффективным коммуникациям. Запись вебинаров можно посмотреть здесь.