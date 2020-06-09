Яндекс.Деньги: Число бесконтактных платежей смартфонами в Беларуси за год увеличилось на 78%

Число бесконтактных платежей смартфонами в Беларуси за год увеличилось на 78%, оборот — почти в 2,2 раза. В среднем за раз жители страны платят таким образом 15,46 бел. руб. (здесь и дальше — по курсу Центробанка РФ на 01.06.2020). К таким выводам пришли аналитики Яндекс.Денег, изучив, как белорусские пользователи платят бесконтактно. Учитывались их платежи через Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Garmin Pay виртуальными и пластиковыми картами Яндекс.Денег, а также с помощью технологии HCE через мобильное приложение сервиса. Сравнивались данные за последние пять месяцев и за такой же период годом раньше.

Чаще всего картами Яндекс.Денег белорусские пользователи бесконтактно рассчитываются в супермаркетах, общественном транспорте и ресторанах. За последние пять месяцев по числу таких платежей среди магазинов лидировала торговая сеть «Евроопт» — как и в прошлом году. В ее магазинах средний чек пользователей Яндекс.Денег при расчете со смартфонов составил 16,59 бел. руб. Второе место по количеству бесконтактных платежей занял Минский метрополитен, в котором люди платили в среднем по 0,71 бел. руб.

В топ-5 по числу таких платежей вошли также магазины «Соседи» (средний чек — 15 бел. руб.), рестораны «Макдоналдс» (11,23 бел. руб.) и гипермаркеты Green (24,77 бел. руб.).