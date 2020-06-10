Google не будет запускать в Беларуси Google Pay

Google отказывается от идеи запуска в Беларуси собственной платежной системы Google Pay. Как сообщили Digital Report источники в американской корпорации, запуск Google Pay может помешать развитию белорусского финансового сектора. В частности, против платежной системы выступили некоторые белорусские банки, которые не хотят конкурировать с Google в сфере бесконтактных платежей.

Ранее сообщалось, что Google Pay заработает в Беларуси в марте 2020 года. Из-за пандемии Google пришлось поставить проект на паузу. В корпорации намекали, что проект Google Pay не очень подходит Беларуси, ведь банки самостоятельно развивают свои платежные системы. Кроме того, запуск Google Pay в Беларуси мог доставить определенный дискомфорт крупным производителям смартфонов, например, Samsung.

В минувшем году в Беларуси свою платежную систему запустила компания Apple. Подготовка к запуску велась более полугода. Основным партнером для запуска стал банк БПС-Сбербанк. В Apple предоставили этому банку право анонсировать запуск и две недели работать без конкурентов.