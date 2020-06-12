В минских маршрутках запустили оплату проезда с помощью смартфона

Пассажиров минских маршруток ожидает нововведение. Жители и гости столицы смогут оплачивать проезд с помощью смартфона. Эта технология тестируется с начала мая на маршруте 1547 Корженевского – Колодищи. Оплату можно произвести с помощью приложения М-Belarusbank.

Для этого достаточно сканировать своим телефоном QR-код, размещенный на входе в транспортное средство или на сидении, подтвердить оплату в приложении и всё! А водитель моментально получит голосовое сообщение об оплате проезда.

Примечательно то, что оплату проезда через приложение М-Belarusbank можно осуществлять не только со счетов банка, но и с карточек других банков, привязанных к приложению. После окончания тестирования, такой метод оплаты будет доступен во всех маршрутках Минска и пригорода.