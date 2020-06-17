Беларусь стала одной из первых стран в СНГ, где можно принимать оплату через смартфон. Мобильный эквайринг PriorSoftPOS без платежного терминала запустили Приорбанк и Visa. Рассчитаться можно как карточкой, так и смартфоном, умными часами, браслетом или кольцом.

За рубежом технология известна как Tap-to-Phone. Она превращает обычный смартфон в банковский терминал. Для расчетов не требуется дополнительное оборудование, в том числе и мобильный картридер. Все функции берет на себя приложение TapXphone, а данные о транзакции обрабатываются и сохраняются в облачных сервисах.

Технология позволяет принимать карты любого банка и всех трех платежных систем – Visa, Mastercard и БЕЛКАРТ. Оплатить покупку также можно смартфоном, умными часами, платежным браслетом или кольцом. Необходимые условия — смартфон торговца должен иметь операционную систему Android и поддерживать функцию NFC.

Во время оплаты продавец вводит на устройстве сумму покупки, а покупатель подносит карту, смартфон или умные часы. При сумме свыше бесконтактного лимита система попросит ввести PIN-код. Оплата занимает доли секунды, после чего на экране появится чек, который можно отправить по SMS или электронной почте.