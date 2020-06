Разработчики анонсировали Perl 7

24 июня 2020 года на виртуальной конференции The Perl Conference in the Cloud разработчики анонсировали выпуск Perl 7.

Фактически, Perl 7 — это немного доработанный по настройкам по умолчанию (они там будут «более разумными, более современными») Perl 5.32, который вышел совсем недавно — 20 июня 2020 года. Разработчики пояснили, что Perl 7 будет иметь полную совместимость с ранее разработанными приложениями, также там не будут вводиться значительные изменения в кода и синтаксисе.

Предполагается, что выпуск Perl 7 поможет привлечь как новых разработчиков, так и вернуть опытных программистов, которые перешли на другие языки. Первый релиз Perl 7 ожидается в 2021 году. Версия Perl 5.32 станет последней в истории Perl 5, разработчики пообещали ее поддерживать более пяти лет. В настоящее время Perl 6, который был переименован в конце 2019 в проект Raku, является самостоятельным языком программирования, который поддерживается другой командой разработчиков.