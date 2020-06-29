В Минске тестируют оплату проезда в метро через распознавание лиц

В столице презентовали биометрический сервис «Смотри и проходи», с помощью которого можно оплатить проезд в метро, сообщает агентство «Минск-Новости».

Система распознавания лиц позволяет осуществлять аутентификацию пассажиров и оплату проезда в режиме реального времен. Она работает даже при плохом освещении или если лицо частично закрыто очками и медицинской маской.

Считывание лиц происходит с помощью биометрического терминала, установленного на турникете. Сейчас такое оборудование имеется на станции «Площадь Ленина».

Плата за проезд списывается с карточки, привязанной к биометрическому слепку лица, причем это может быть карточка любого банка.

Система проверяет от 75 до 125 точек на лице, чтобы построить цифровой отпечаток, который используется для поиска совпадений в базе биометрических данных. Учитываются расстояние между глаз, длина линии подбородка, ширина носа и еще десяток других параметров.