Беларусбанк запустил новый сервис бесконтактной оплаты Кошелёк Pay

ОАО «АСБ Беларусбанк» и российская компания Cardsmobile (разработчик приложения «Кошелёк») объявили о запуске сервиса бесконтактной оплаты Кошелёк Pay для держателей карточек Mastercard, Maestro и кобейджинговых карточек Maestro, сообщает пресс-служба банка.

Сервис Кошелёк Pay поддерживается на всех Android-смартфонах с NFC. Кошелёк — мобильное приложение, которое можно использовать не только для бесконтактной оплаты, но и для хранения дисконтных карт, купонов и подарочных сертификатов.

Чтобы загрузить карту в приложение, необходимо сфотографировать ее с обеих сторон. Для получения скидки на кассе достаточно показать карту с экрана смартфона, а для оплаты покупки — приложить смартфон к платежному терминалу.