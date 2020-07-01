Microsoft выпустила внеплановые обновления безопасности для Windows 10

Компания Microsoft выпустила внеплановые обновления безопасности, исправляющие две опасные уязвимости в библиотеке Windows Codecs Library, позволяющие удаленно выполнить код.

Уязвимости, получившие идентификаторы CVE-2020-1457 и CVE-2020-1425 , затрагивают только версии Windows 10 и Windows Server 2019:

Windows 10 версия 1709

Windows 10 версия 1803

Windows 10 версия 1809

Windows 10 версия 1903

Windows 10 версия 1909

Windows 10 версия 2004

Windows Server 2019

Windows Server версия 1803

Windows Server версия 1903

Windows Server версия 1909

Windows Server версия 2004

Как пояснил производитель, проблемы связаны с тем, как Windows Codecs Library обрабатывает объекты в памяти. Обе уязвимости могут быть проэксплуатированы с помощью специально сформированного файла.

В настоящее время нет данных, что вышеуказанные уязвимости использовались в кибератаках. Как пояснила Microsoft, пользователи получат обновления автоматически через Microsoft Store.