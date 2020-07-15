Spotify запускается в Беларуси

Spotify – популярный музыкальный стриминговый сервис – с 15 июля доступен на территории Беларуси. Spotify используют более 286 миллионов человек во всем мире, включая 130 миллионов подписчиков Spotify Premium. Библиотека Spotify включает более 50 миллионов музыкальных композиций белорусских и иностранных исполнителей. Сервис доступен бесплатно или по подписке Spotify Premium без рекламы.

Spotify Premium открывает доступ к полному пакету услуг сервиса за 4,99 USD в месяц. К тарифу Spotify Premium для семьи, который будет стоить 7,99 USD в месяц, может подключиться до 6 человек. Новый тариф Spotify Premium для двоих (6,49 USD) помимо возможностей стандартного премиум-аккаунта предлагает «Микс для двоих» – автоматически обновляемый плейлист, сочетающий в себе музыку, которая понравится обоим. С этим тарифом споры о том, кто сегодня диджей дома, сойдут на нет. Spotify Premium для студентов доступен по цене 2,49 USD в месяц.

Вместе с выходом на белорусский рынок Spotify запускается еще в 12 странах – в Украине, Молдавии, Казахстане, России, Албании, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Косово, Черногории, Сербии, Словении и Северной Македонии. С сегодняшнего дня сервис доступен на 92 рынках.

Возможности и для пользователей, и для исполнителей

Персональные музыкальные рекомендации и поиск новой музыки:

рекомендательная система Spotify включает как зарубежных, так и белорусских артистов. Теперь пользователи могут открывать для себя новую музыку с помощью эксклюзивных персонализированных продуктов Spotify: это «Микс дня» (до шести ежедневных плейлистов, сочетающих вашу любимую музыку с треками, которые могут вам понравиться), «Радар новинок» (плейлист с новыми релизами артистов, на которых вы подписаны или которых слушаете чаще всего, обновляется по пятницам) и «Открытия недели» (плейлист персональных музыкальных открытий, который учитывает ваш уникальный вкус, обновляется по понедельникам).