МТС передал медикам 100 планшетов с безлимитным интернетом

МТС передал медикам 100 планшетов и предоставил для каждого гаджета безлимитный интернет на неограниченной скорости. Это позволит оперативно быть на связи с коллегами и обмениваться информацией. 

Дополнительный интернет-трафик на планшетах будет доступен в течение восьми месяцев. Оборудование получили учреждения здравоохранения Минской области и Витебска.

Также до 31 августа 2020 года действует акция «Спасибо докторам»: медикам на корпоративных тарифных планах доступен безлимитный интернет на скорости до 1 Мбит/сек и 3000 минут во все сети страны.

 

Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен!

Версия для печатиВерсия для печати

Регион: 

Рубрики: 

Теги: 

СООО "Мобильные ТелеСистемы", УНП 800013732

Опубликовал: KVbot,

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!