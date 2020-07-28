МТС передал медикам 100 планшетов с безлимитным интернетом

МТС передал медикам 100 планшетов и предоставил для каждого гаджета безлимитный интернет на неограниченной скорости. Это позволит оперативно быть на связи с коллегами и обмениваться информацией.

Дополнительный интернет-трафик на планшетах будет доступен в течение восьми месяцев. Оборудование получили учреждения здравоохранения Минской области и Витебска.

Также до 31 августа 2020 года действует акция «Спасибо докторам»: медикам на корпоративных тарифных планах доступен безлимитный интернет на скорости до 1 Мбит/сек и 3000 минут во все сети страны.