Осенью этого года Google представит обновлённую версию Wear OS для носимых устройств. Компания заявила, что новая сборка операционной системы принесёт на устройства совершенно новое погодное приложение и повышенную скорость работы пользовательского интерфейса.

Google акцентирует внимание на том, что упор в новой операционной системе будет сделан на повышении производительности. Компания заявила, что в новой Wear OS скорость запуска приложений вырастет на 20 %. Кроме того, операционная система получит поддержку свежих чипов для умных часов Qualcomm Snapdragon Wear 4100 и 4100+. Первые часы с этими чипсетами, выполненными по нормам 12-нм техпроцесса, будут представлены ближе к концу этого года. Именно они смогут в полной мере раскрыть потенциал новой Wear OS.

Google обещает упростить процесс сопряжения часов на новой операционной системе со смартфонами, а также сделать интерфейс более интуитивно понятным. Компания сообщает, что часы на Snapdragon Wear 3100 получат обновление этой осенью. Wear OS будет включать в себя новое погодное приложение, которое уже прошло тестирование. Кроме того, Google увеличит размер элементов интерфейса, чтобы часами было удобнее пользоваться на ходу.

Точная дата выхода операционной системы пока неизвестна.