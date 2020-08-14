В России заработала платежная система Facebook Pay

Компания Facebook без предварительного анонса запустила на территории России собственную платежную систему Facebook Pay. Об этом начали сообщать многочисленные российские пользователи.

Официального заявления о ее запуске на территории России на 14 августа 2020 г. не было, и в списке стран, где доступна Facebook Pay, Россия не фигурировала.

Согласно описанию сервиса, с его помощью можно будет отправлять деньги друзьям, покупать игры и внутриигровой контент, делать пожертвования на благотворительность или личные цели, а также покупать и продавать вещи в фирменном маркетплейсе и группах, приобретать билеты на различные мероприятия или продвигать то или иное мероприятие, товар или компанию с помощью рекламы в социальной сети.

Сейчас Facebook Pay работает в России в ограниченном режиме, можно воспользоваться исключительно внутри самой социальной сети и только для пожертвований при помощи внутренней валюты Stars («Звезды»). Их можно потратить, к примеру, на поддержку известных блогеров («звезд») во время их стримов.