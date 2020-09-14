Абонентам МТС стали доступны персональные бонусы

С сегодняшнего дня клиенты МТС (физические лица) могут получить персональные бонусы: дополнительный голосовой и интернет-трафик, а также бесплатный доступ к сервису «МТС ТВ».

Абоненты МТС могут выбрать один из бонусов в зависимости от своего тарифного плана: 50 минут звонков во все сети Беларуси на 30 дней, 1 ГБ мобильного интернета на 30 дней или бесплатный доступ к сервису «МТС ТВ» в течение 7 дней. Чтобы воспользоваться предложением необходимо отправить соответствующий USSD-запрос. Дополнительные минуты, мобильный интернет или бесплатный доступ к цифровому сервису добавляются сразу после подключения.

Абонент может выбрать только один бонус и добавить его только один раз по 30 сентября 2020 года.