Sony назвала цены и дату выхода PlayStation 5

Sony провела очередную онлайн-презентацию, на которой раскрыла цены и дату выхода PlayStation 5. Консоль появится в продаже с 12 ноября в США и ещё нескольких странах, а с 19 ноября — в остальном мире по цене от 400 долларов или евро.

Компания выпустит две версии PS5, они будут отличаться только наличием или отсутствием дисковода — в остальном устройства полностью одинаковые. Стартовая стоимость «цифровой» версии оказалась на 100 долларов выше Xbox Series S, однако консоль Microsoft отличается от топовой модели аппаратно.

Вместе с анонсом цен и даты выхода Sony объявила, что подписчики PS Plus получат коллекцию самых знаковых игр PS4 бесплатно. В коллекцию войдут Uncharted 4, The Last of Us Remastered, Detroit: Become Human и другие «определившие поколение игры».