Amazon анонсирует новый облачный игровой сервис Luna

Amazon представила платформу облачных игр под названием Luna. Изначально она будет доступна на Windows, macOS, Fire TV, а также на iPhone и iPad (через веб-приложения). Версию для Android планируется выпустить позже. Amazon сообщает, что заинтересованные пользователи в США могут уже запросить ранний доступ. Ни слова не говорится о возможности и времени выхода на международный рынок.

Подписка Luna Plus будет доступна по «начальной цене» в $5,99 в месяц на этапе раннего доступа: это даст подписчикам возможность играть в различные проекты на двух устройствах одновременно в разрешении вплоть до 4K при 60 кадрах/с для некоторых игр. Естественно, работать облачная услуга будет на хорошо известной веб-платформе AWS самой компании.

Amazon заявила, что в рамках Luna Plus будет доступно более 100 игр, среди которых такие как Resident Evil 7, Control, Panzer Dragoon, A Plague Tale: Innocence, The Surge 2, Yooka-Laylee, GRID, Abzu и Brothers: A Tale of Two Sons. Amazon заявила, что со временем добавит больше игр. Компания, например, сотрудничает с Ubisoft с целью создать отдельный игровой канал (то есть самостоятельную подписку.

Luna также будет интегрирована с Twitch. Внутри Luna игроки смогут смотреть трансляции Twitch, а через Twitch — сразу запускать игры Luna. Интересно, что помимо контроллеров Bluetooth поддерживается управление через традиционную для ПК связку мыши и клавиатуры. Amazon также представила собственный геймпад Luna Controller с поддержкой Alexa, который будет стоить $49,99 в период раннего доступа.

Помимо владения потоковым сервисом Twitch, Amazon также разрабатывает собственные игры, в том числе онлайн-шутер Crucible, запуск которого был настолько неудачным, что он быстро вернулся в стадию закрытой бета-версии. Компания также работает над многопользовательской игрой под названием New World, которая должна была дебютировать этим летом, а затем задержалась до 2021 года.