Microsoft представила ноутбук Surface Laptop Go

Компания Microsoft представила 12,4-дюймовый ноутбук Surface Laptop Go.

Ноутбук Surface Laptop Go, который компания оценила в $549, получил 12,45-дюймовый дисплей с разрешением 1536 × 1024 пикселей и соотношением сторон 3:2. Новинка построена на базе четырёхъядерного процессора Intel Core i5-1035G1 со встроенной графикой Intel UHD и может предложить установку до 16 Гбайт оперативной памяти стандарта LPDDR4X, а также до 64 Гбайт постоянной памяти стандарта eMMC или твердотельного накопителя объёмом до 256 Гбайт.

Обычная версия ноутбука Surface Laptop использует инфракрасную камеру с функцией распознавания по лицу. Более доступный вариант Laptop Go оборудован сканером отпечатков пальцев, встроенным в кнопку питания. К сожалению, возможности камеры ограничены HD-разрешением 720p. Особенно странным выглядит это на фоне того, что Microsoft позиционирует Surface Laptop Go, как устройство для профессионалов и студентов. Для сравнения тот же доступный планшет Surface Go 2 оснащён 5-мегапиксельной камерой с поддержкой FHD-разрешения 1920 × 1080 пикселей.

В оснащение новинки также входят по одному порту USB Type-C и Type-A, комбинированный аудиоразъём и фирменный разъём Surface Connect. Производитель заявляет для компактного ноутбука Surface Laptop Go поддержку Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.0, а также до 13 часов автономной работы без подзарядки и поддержку технологии быстрой зарядки батареи.

Surface Laptop Go будет предлагаться в песчаном, синем или платиновом цветовом оформлении. Ноутбук работает под управлением Windows 10 в режиме S Mode, позволяющем запускать на системе только те приложения, которые доступны в магазине Microsoft (Microsoft Store). В то же время позволяется включать обычный режим работы, что при необходимости даст возможность устанавливать на систему сторонние приложения.