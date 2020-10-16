В Минске в тестовом режиме выдали около 100 биометрических документов

В двух районах столицы в тестовом режиме выдают биометрические документы. Их уже получили около 100 человек. Об этом агентству «Минск-Новости» сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

В Минске работают две точки опытной эксплуатации — во Фрунзенском и в Партизанском районах. Для получения биометрического паспорта и ID-карты гражданину не требуется предоставлять никаких дополнительных документов, кроме паспорта, — фото, отпечатки пальцев и проверку необходимой информации будут проводить на месте.

Пока все работы ведутся в тестовом режиме. Специалисты таким образом проводят наладку оборудования, необходимого для выдачи умных документов.

Сейчас в рамках эксперимента биометрические документы получают граждане, которые обращаются в подразделения по гражданству и миграции по месту их регистрации. Но предварительно необходимо их согласие.

Выдача биометрических паспортов и ID-карт для всех желающих в Беларуси начнется с января 2021 года. При этом будут действовать и бумажные паспорта привычного образца.

Отметим, что внутренним документом, который будет использоваться в республике, будет ID-карта. Для выезда за рубеж потребуется биометрический паспорт. Преимуществами таких документов является высокий уровень защиты от подделки и электронная цифровая подпись.