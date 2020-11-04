В Беларуси расширяются возможности использования электронных денег

В Беларуси вносятся изменения в правила осуществления операций с электронными деньгами, расширяющие возможности их использования. Соответствующее решение принято постановлением правления Нацбанка от 21 октября 2020 года №328, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей банка.

Документ вступает в силу в два этапа. С 1 января 2021 года для юрлиц и индивидуальных предпринимателей снимаются ограничения по расходованию электронных денег, эмитируемых белорусскими банками. Субъекты хозяйствования смогут их использовать в рамках своей хозяйственной деятельности на цели, не запрещенные законодательством, пояснили в Нацбанке.

Кроме того, с 1 января 2021 года банки и небанковские кредитно-финансовые организации Беларуси смогут оказывать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям услуги обмена электронных денег одной системы расчетов с использованием электронных денег на электронные деньги другой такой системы расчетов, а также обмена электронных денег, номинированных в различных валютах и эмитированных в рамках одной системы расчетов с использованием электронных денег. Оказание подобных услуг будет возможно только банками при условии заключения соответствующих договоров между ними и эмитентами электронных денег.

В Нацбанке пояснили, что после официального опубликования постановления №328 из правил осуществления операций с электронными деньгами исключается норма, устанавливающая для юрлиц и ИП конкретный срок погашения электронных денег, поступивших в их электронные кошельки. Срок направления электронных денег на погашение будет регулироваться в рамках договорных отношений между белорусским банком-эмитентом и юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. "Одновременно сохраняется норма, устанавливающая конкретный срок направления на погашение электронных денег, эмитированных нерезидентом и поступивших в электронный кошелек юрлица или индивидуального предпринимателя", - добавили в управлении информации и общественных связей.

В рамках проводимой работы по девалютизации экономики в правила осуществления операций с электронными деньгами внесено требование о проведении расчетов между резидентами Беларуси только в белорусских рублях при эмиссии, распространении и погашении электронных денег. Кроме того, предусмотрено, что при осуществлении операций с электронными деньгами между резидентами используются электронные деньги, эмитированные банками, если иное не определено правилами осуществления операций с электронными деньгами или законодательными актами.

Документом также конкретизирован порядок и условия взаимодействия банка-эмитента электронных денег и его агентов при распространении электронных денег, выпущенных в обращение данным банком. Уточнен спектр операций, которые могут осуществлять с электронными деньгами физические лица. Для защиты прав потребителей при проведении операций с электронными деньгами постановлением предусмотрен ряд дополнений, направленных на своевременное и качественное информирование держателей (владельцев электронных кошельков), в том числе при плановых перерывах или возникновении сбоев, повлекших неработоспособность объектов инфраструктуры.

Документ также содержит норму о недопустимости возложения на держателей (владельцев электронных кошельков) безусловной ответственности за действия третьих лиц, результатом которых явились несанкционированные операции с электронными деньгами.

"Принятые изменения будут способствовать развитию рынка электронных денег в Беларуси, более широкому использованию электронных денег эмитентов-резидентов, девалютизации экономики страны, а также усилению защиты прав и интересов владельцев электронных кошельков", - считают в Нацбанке.