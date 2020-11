Новые телевизоры Samsung получат поддержку Google Assistant

Компания Samsung Electronics объявила о том, что её смарт-телевизоры модельного ряда 2020 года получат поддержку интеллектуального голосового помощника Google Assistant в дополнение к Amazon Alexa и Bixby. Отмечается, что для работы с Google Assistant пользователям не придётся загружать какое-либо дополнительное программное обеспечение или приобретать внешние устройства.

При помощи голосовых команд зрители смогут переключать каналы, регулировать уровень громкости, запускать те или иные приложения, а также контролировать работу различных устройств в умном доме. Голосовой помощник Google Assistant станет доступен на всех телевизорах Samsung Smart TV 4K и 8K QLED, Crystal UHD TV, The Frame, The Serif, The Sero и The Terrace, относящихся к модельному ряду 2020 года.

Отмечается, что пользователи смогут без проблем переключаться между предпочитаемым интеллектуальным ассистентом, выбирая между Amazon Alexa, Bixby и Google Assistant.