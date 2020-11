Названы лучшие игры 2020 года

Журнал Time назвал Hades лучшей игрой года. Рейтинг с топ-10 опубликован на сайте издания.

По словам журналистов, компьютерная игра в жанрах roguelike и action/RPG предлагает поразительный и разнообразный боевой режим и продвинутую систему развития персонажа. Hades была доступна еще в 2018 году, однако ее официальный релиз состоялся 17 сентября 2020 года. Тайтл доступен на персональных компьютерах и приставке Nintendo Switch. На втором и третьем местах рейтинга оказались эксклюзивы для консоли PlayStation Spider-Man: Miles Morales и The Last of Us Part II соответственно.

На четвертой позиции рейтинга разместили многопользовательскую игру Among Us и, на пятой — видеоигру в жанре симулятора жизни Animal Crossing: New Horizons, выпущенную для Nintendo Switch. В первую десятку топа также попали Ori and the Wil lof the Wisps, Call of Duty: Warzone, Microsoft Flight Simulator, Fall Guys и Tony Hawk’ sPro Skater 1+2.

В июле Time составляла предварительный список лучших игр года. В итоговый рейтинг издания из полугодового топа попали лишь два тайтла — The Last of Us Part II и Animal Crossing: New Horizons.