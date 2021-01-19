В Гродно появился мобильный гид

Мобильное приложение Grodno guide с необходимой для гостей города информацией запустили в Гродно. Мобильный гид уже доступен для скачивания, сообщил БЕЛТА начальник отдела спорта и туризма Гродненского горисполкома Евгений Ародь.

Приложение бесплатное. Работает на трех языках – русском, польском и английском. В нем собрана вся необходимая информация о сотнях объектов – от достопримечательностей, театров, музеев и просто интересных мест до кафе, ресторанов, гостиниц, пунктов обмена валют и точек с Wi-Fi. Есть в приложении и разговорник, и схемы и расписание общественного транспорта.

"Максимально удобная и простая навигация, визуализация объектов в приложении позволят всем гостям Гродно лучше узнать город, не упустить ничего интересного. Приложение не будет статичным, планируем его развивать, добавлять новые объекты и места, функции", – отметил Евгений Ародь. Он подчеркнул, что большинство функций приложения доступно пользователям и в офлайн-режиме.

Рассчитано приложение во многом на индивидуальных туристов. Полезным оно будет не только иностранцам, но и жителям других регионов Беларуси, решившим посетить Гродно.