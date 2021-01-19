Realme решила повторять стратегию Xiaomi

Основатель и генеральный директор Realme Ли Бинчжун опубликовал открытое письмо в социальной сети Weibo, в котором он поделился информацией об успехах компании и планами по дальнейшему развитию.

В прошлом году Realme стала самым быстрорастущим брендом мобильных телефонов в мире, а осенью преодолела отметку в 50 млн проданных аппаратов. По итогам года компания вышла на седьмое место по объему поставок смартфонов.

В настоящее время компания продает свои продукты в более чем 60 странах, входит в пятерку ведущих брендов на 12 рынках мира, и уже занимает первое место на Филиппинах и четвертое в Индии.

Одним из самых важных способов, который должен помочь Realme усилить свои позиции на рынке, является то, что компания начнет строить розничную сеть магазинов, как это в свое время сделала Xiaomi. Всего Realme планирует открыть несколько тысяч фирменных магазинов по всему миру.