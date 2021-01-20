В американские облака – по паспорту

Накануне ухода со своего поста Дональд Трамп подписал указ об обязательной идентификации иностранцев всеми поставщиками облачных услуг в США. Это должно помочь властям отслеживать причастных к киберпреступлениям и не давать им замести следы.

Ожидается, что американские провайдеры IaaS начнут требовать информацию, включая имена, физические адреса и адреса электронной почты, национальные идентификационные номера, средства и источники оплаты, а также номера телефонов и IP-адреса, используемые для доступа к услугам. Без предоставления этих данных в доступе должно быть отказано.

Правила такой идентификации для провайдеров облачных услуг должно разработать в ближайшие полгода министерство торговли США.