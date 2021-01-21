Биткоин и акции технокомпаний – крупнейшие "пузыри"

Согласно опросу Deutsche Bank, проведенному среди 627 профессиональных инвесторов, большинство из них считает биткоин и акции технологических компаний США крупнейшими рыночными "пузырями".

89% инвесторов указало, что несколько финансовых рынков находятся в состоянии "пузыря", и первое место среди них принадлежит биткоину и акциям технологических компаний США.

Биткоин стремительно рос последние несколько месяцев, достигнув рекордного уровня почти в $42.000, но затем резко упал на несколько дней. Его стоимость выросла более чем на 800% по сравнению с минимумом марта 2020 года. В связи с этим примерно половина респондентов оценивает криптовалюту в максимальные 10 баллов по степени схожести с "пузырем".

Акции американских технологических компаний рассматриваются как следующий по величине "пузырь" со средним баллом 7.9. В частности, рост акций Tesla составил более чем 700% за последние 12 месяцев, что сделало CEO компании Илона Маска самым богатым человеком в мире.

Впрочем, хотя инвесторы считают, что биткоин и технокомпании находятся в состоянии "пузыря", не совсем ясно, что именно может заставить их "лопнуть". По мнению 71% респондентов состояние денежно-кредитной сферы, поддерживающее пузыри, скорее всего таким и останется. Кроме того, инвесторы также считают, что биткоин и акции Tesla скорее упадут в цене, чем вырастут в течение текущего года, причем эти активы подешевеют как минимум вдвое.