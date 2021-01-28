Android 12 позволит пользователям перекрашивать интерфейс и приложения

С момента выхода 10-й версии у пользователей Android появилась возможность использования темного режима. Теперь же стало известно, что в Android 12 появится еще больше опций для настройки интерфейса приложений благодаря встроенной системе стилей оформления.

Благодаря новой функции пользователи смогут изменять общую тему оформления приложений, выбирать цвет для фона уведомлений и т.д. Стоит отметить, что смена цветовой схемы будет возможна только для тех приложений, который поддерживают эту функцию. Что касается доступных для использования цветов, то их ассортимент, вероятнее всего, будет зависеть от производителей конкретных аппаратов, и пользователи не смогут загружать собственные цвета для кастомизации интерфейса приложений.

Кроме того, сообщается, что Android 12 сможет подстраивать цвета системы под обои рабочего стола и будет самостоятельно менять цветовую палитру в момент их смены.

Стоит учитывать, что Android 12 все еще находится на достаточно ранних этапах разработки, а потому Google вполне может вырезать вышеперечисленные опции из финального релиза. Ожидается, что запуск Android 12 состоится в текущем году.