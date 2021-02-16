Выручка резидентов "Великого камня" в 2020 году выросла в 3,2 раза

Выручка резидентов Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" в 2020 году выросла по сравнению с 2019-м в 3,2 раза, до Br188,9 млн, сообщает БЕЛТА.

При этом выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг за пределы Беларуси составила Br63,6 млн (рост в 8 раз), это 33,7% в общем объеме выручки.

Прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) сложились на уровне $44,3 млн (снижение на 61,4%). Инвестиции в основной капитал составили Br104,1 млн (рост на 15,4%).

Объем производства промпродукции, работ, услуг в фактических ценах вырос в 4,4 раза, до Br138,8 млн.

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - особая экономическая зона со специальным правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска. В "Великом камне" зарегистрированы резиденты из 14 стран. Приоритетные для парка направления - машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных.