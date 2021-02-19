В Беларуси готовится к запуску технологический проект «Язык професcии»

Платформа say.by совместно с Центром знаний CLARIN по обработке белорусских текстов и речи (K-BLP), Институт языкознания имени Якуба Коласа Национальной академии наук, ActiveCloud и Арт-Сядзібай готовится к запуску масштабного технологического проекта «Язык професcии» по автоматизированнаму обучению коммуникации на белорусском языке в определённой профессиональной сфере.

Программа позволит тренировать, упражняться и подтверждать знания разговорного белорусского языка своей профессии и, даже, получать сертификат, похожий на те, что существуют для зарубежных языков (аналог TOEFL, IELTS, PTE).

Проект нацелен на внедрение белорусского языка в корпоративную культуру, чтобы сотрудники компаний отлично понимали, а ещё лучше — говорили по-белорусски с клиентами компании и при личном общении с коллегами.

Мобильное приложение достаточно легко и удобно использовать при обучении. Задания не очень сложные и больше ориентированы на изучение конкретных выражений в соответствующих сферах деятельности. Например, требуется прочитать вслух короткий тематический текст на белорусском языки, или описать по-белорусски картинку.

Для получения результатов используются технологии искусственного интеллекта — нейронные сети, которые будут обогащаться тысячами часов белорусских текстов, начитанных волонтерами для образца правильности произношения.

«Мы сможем получить большой скачок в расширении использования живого белорусского языка, если предприятия Беларуси возьмут на себя ответственность за родной язык, а мы со своей стороны дадим необходимые инструменты, как наилучшим образом интегрировать его в процессы компании. Это позволит выйти на качественно новый уровень.

Благодаря тому, что мы делаем этот проект вместе с Центром знаний CLARIN по обработке белорусских текстов и речи (K-BLP), он даст толчок и в развитии науки в области распознавания белорусского языка. А для неоспоримой правильности подхода к оценке будут привлечены лучшие специалисты по белорусскому языку — Институт языкознания имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси.

Главная особенность проекта — основательность, своевременность и чрезвычайная ценность для нашей страны!» — говорит руководитель проекта Александр Шестакович.

Ведутся переговоры о поддержке разработки проекта с крупными компаниями из банковской сферы, ритейла, технологий, отрасли связи. К проекту уже присоединились пивоваренная компания Аливария, ActiveCloud, Jet BI, кафе «Шпаркі Лось», стоматологическая клиника «Глорыя» и некоторые другие.

Компании, которые используют белорусский язык в коммуникациях, получат лояльность своих потребителей и конкурентное преимущество. Кроме того, поддержка родного языка — это яркий пример корпоративной социальной ответственности.

Поддержать стартап могут любые белорусские компании, а также у неравнодушные люди, которые хотят сделать его реальным не только для своей профессии, но и для страны в целом.