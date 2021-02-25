Презентация флагманских смартфонов Meizu 18 и 18 Pro состоится 3 марта

Китайская компания Meizu обнародовала несколько тизер-изображений, демонстрирующих флагманские смартфоны нового поколения: речь идёт об устройствах Meizu 18 и Meizu 18 Pro.

Аппараты, как сообщается, получат 6,2-дюймовый дисплей, загибающийся на боковые части корпуса. При этом модель Meizu 18 будет наделена матрицей Full HD+, а Meizu 18 Pro — панелью 2К.

Как можно видеть на тизерах, по центру в верхней части экрана предусмотрено небольшое отверстие для одинарной селфи-камеры. Известно, что в оснащение Meizu 18 Pro войдёт четверная тыльная камера с двумя сенсорами на 48 млн пикселей, 8-Мп модулем и датчиком ToF.

Смартфоны будут оборудованы разными процессорами. Так, базовой версии приписывают наличие чипа Snapdragon 870, а старшему варианту — решения Snapdragon 888. Оба устройства смогут функционировать в сетях 5G.

По слухам, в оснащение Meizu 18 войдёт аккумулятор ёмкостью 4000 мА·ч с поддержкой 36-ваттной подзарядки. Версия Meizu 18 Pro будет получать питание от батареи на 4500 мА·ч с 40-ваттной подзарядкой. Официальная презентация новинок состоится уже на следующей неделе — 3 марта.