Netflix введет ограничения на совместное использование аккаунта

Стриминговый сервис планирует внести изменения в систему совместного использования аккаунтов: лицам, не состоящими в родственных отношениях с абонентом, хотят закрыть доступ к этой функции

Стриминговый гигант тестирует опцию, которая помогает бороться с обменом паролями. Суть ее состоит в том, чтобы при входе с другого аккаунта присылать пользователям оповещения с требованием подтвердить авторизацию.

Чтобы контролировать это, Netflix будет собирать данные о подписчиках. Например, при входе в личный кабинет система предложит подтвердить учетную запись с помощью SMS или электронного письма. Если абонент не сможет подтвердить свое право на владение аккаунтом, ему предложат создать свой личный кабинет.

Пока что отмена совместного использования аккаунта — лишь тест, который проводится среди ограниченного числа пользователей приложения Netflix TV. Необходимость в тестировании возникла в связи с резким увеличением числа зрителей во время пандемии. В феврале количество абонентов стриминга достигло 200 млн.