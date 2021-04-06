Oracle проиграл 11-летний спор с Google и остался без $9 млрд

Интернет-гигант Google одержал победу в судебном разбирательстве с компанией Oracle, связанном с Java и Android и длившемся 11 лет. Oracle еще в 2010 г. подала на Google в суд за то, что тот якобы незаконно использовал код Java API в своей мобильной операционке Android. На протяжении всех последующих лет стороны встречались в различных судебных инстанциях, не желая отдавать победу друг другу.

Точку в многолетнем споре поставил Верховный суд США – он вынес решение, что использование Java API носит характер так называемого «добросовестного использования» (fair use – англ.). Если бы дело решилось в пользу Oracle, которая, к слову, еще не владела Java на момент разработки Android, то Google могла бы лишиться почти $10 млрд – именно столько Oracle требовала с нее за незаконное, по ее мнению, использование интеллектуальной собственности.

Google действительно использовала Java API в коде Android – она заимствовала около 11,5 тыс. его строк. С одной стороны, это много, однако общий объем кода API превышает 2,86 млн строк, то есть Google скопировала лишь 0,4% от него. Верховный суд посчитал этот объем недостаточным для признания вины интернет-гиганта, к тому же, по решению суда, эти 11,6 тыс. строк неразрывно связаны с программным кодом Android, к которому Oracle не имеет никакого отношения.