Xiaomi объявила дату релиза MIUI 12.5

Компания Xiaomi объявила на сегодняшнем мероприятии Mi Fan Open Day точную дату релиза фирменной оболочки MIUI 12.5.

Стабильная MIUI 12.5 станет доступна для первой партии смартфонов 30 апреля 2021 года. Необходимо пояснить, что «стабильная» китайская прошивка MIUI 12.5 уже доступна для пяти моделей — Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra, Mi 11 и Mi 9S. Однако эти прошивки носят статус «стабильной беты».

Это означает, что обновление доступно очень ограниченному кругу пользователей, не распространяясь широко. Это делается, чтобы производитель мог убедиться в отсутствии серьёзных проблем в прошивке и исправить их, прежде чем выпустить прошивку для всех пользователей какой-либо модели. 30 же апреля начнётся как раз широкое распространение уже окончательно доведённой до ума версии MIUI 12.5.

Первыми финальную MIUI 12.5 получат как раз эти модели — Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra, Mi 11 и Mi 9S. И пока только в Китае или у тех пользователей, у кого на смартфонах стоят китайские прошивки со всеми их особенностями, включая отсутствие сервисов и приложений Google.

Глобальная MIUI 12.5 станет доступна позднее. Xiaomi планирует выпустить стабильную MIUI 12.5 для первых международных моделей в течение второго квартала 2021, но более точные сроки пока не называются.