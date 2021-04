Google обвинили в постоянной слежке за пользователями смартфонов

Австрийский активист Макс Шремс (Max Schrems), возглавляющий некоммерческую организацию None of Your Business (NOYB), подал жалобу на американскую компанию Google из-за подозрений в постоянной незаконной слежке за пользователями смартфонов с операционной системой Android. Об этом сообщает газета Financial Times.

В обвинении говорится, что телефоны с Android генерируют индивидуальные рекламные коды, которые похожи по структуре на рекламные идентификаторы Apple. По данным активиста, это позволяет Google и третьим лицам отслеживать действия пользователей в сети.

Коды созданы для того, чтобы лучше настраивать рекламу под потребности юзеров. Шремс подал жалобу во французский регулятор по защите конфиденциальных данных. Он считает, что таким образом Google следит за пользователями без их согласия и нарушает законы Евросоюза.

В 2020 году похожий иск подавала компания Boies Schiller Flexner. По информации фирмы, Google незаконно собирал данные юзеров, даже когда они отключали соответствующие функции в своих аккаунтах. Тогда обвинения касались нарушения федерального закона о прослушивании разговоров и закона штата Калифорния о конфиденциальности.