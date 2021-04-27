В приложениях Facebook появится мини-плеер для прослушивания подкастов и музыки из Spotify

Компания Facebook представила новый мини-плеер для мобильных приложений соцсети, который позволит прослушивать музыку и подкасты из Spotify. Об этом сообщается на сайте музыкального сервиса. Опция разрабатывалась обеими сторонами под названием Project Boombox. Интеграция призвана расширить сотрудничество двух компаний.

Нововведение будет доступно пользователям приложений на iOS и Android совершенно бесплатно и независимо от наличия платной подписки. Также разработчики упростят для слушателей возможности делиться контентом из Spotify в своей ленте. Если пользователь нажмёт кнопку «поделиться», то на его странице плеер с соответствующей аудиозаписью.

Для использования потребуется аккаунт в Spotify, но зарегистрироваться через него будет нельзя. Наличие подписки повлияет на процесс воспроизведения контента. В соответствии с музыкальным сервисом, пользователи бесплатной версии смогут послушать записи с рекламой в случайном порядке, в то время как платные подписчики смогут делать это на выбор. Прослушивание будет продолжаться даже если пользователь свернёт приложение и займётся другими делами.