В Steam началась распродажа «Золотая неделя»

в сервисе Steam началась распродажа «Золотая неделя». Кроме того, в магазине Valve стартовали скидки на игры во вселенной «Звёздных войн». «Золотая неделя» в Steam проходит под девизом «Чествование игр из Японии». Соответственно, в рамках акции пользователи смогут сэкономить на проектах из Страны восходящего солнца.

Страница «Золотой недели» предлагает к ознакомлению несколько списков товаров по сниженным ценам, включая «Избранные продукты», жанровые категории (экшены, приключения, стратегии и т.д.), DLC, саундтреки и приложения.

Что касается посвящённой «Звёздным войнам» акции, то она приурочена к ежегодному празднику фанатов серии, который проводится 4 мая из-за созвучия со знаменитой цитатой May the Force Be With You («Да пребудет с тобой Сила»).

И «Золотая неделя», и распродажа в честь грядущего дня «Звёздных войн» продлятся в сервисе Steam ровно неделю и подойдут к концу 6 мая текущего года в 20:00.