Gigabyte потеряла $550 млн после заявления о качестве китайских товаров

Акции известного тайваньского производителя электроники Gigabyte рухнули сразу на 10%, что привело к снижению рыночной стоимости компании более чем на $550 млн. Всему виной оказались опрометчивые высказывания о китайских производителях.

В начале недели Gigabyte опубликовала в корпоративном блоге сообщение, в котором невысоко оценила уровень качества китайских товаров. По мнению компании, сделанная на Тайване электроника (в том числе и ее собственная продукция) обладает более высоким качеством. Это высказывание является попыткой уколоть конкурентов, заказывающих продукцию у китайских OEM-производителей.

Реакция на сообщение оказалась мгновенной. Пользователи китайских социальных сетей стали призывать к бойкоту продукции тайваньского бренда. Позднее к протесту присоединились китайские торговые онлайн-площадки JD.com and Suning.com, которые сняли с продажи все товары Gigabyte.

Сама же Gigabyte удалила из блога исходное сообщение и опубликовала новое, с извинениями. В частности, тайваньский производитель заявил, что прежнее заявление "серьезно противоречит фактам" и что компания гордится качеством товаров с маркировкой Made in China.