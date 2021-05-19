Google официально представила Android 12

Компания Google представила на конференции Google I/O новую версию операционной системы Android 12.

Самым заметным новшеством новой ОС станет большое изменение дизайна. Google разработала новый дизайнерский язык Material Design, который получил название Material You и пересматривает интерфейс по всей системе. Пользователи смогут полностью персонализировать внешний вид своего смартфона с помощью настраиваемой цветовой палитры и обновленных виджетов. Также изменится оформление всех иконок и уведомлений, а кнопки станут более крупными и округлыми.

Помимо дизайна, Google озаботилась и приватностью пользователей. В Android 12 появится панель Privacy Dashboard, где можно посмотреть, какие разрешения есть у приложений. Если какое-то приложение в данный момент использует камеру или микрофон, пользователь увидит соответствующий значок. Кроме того, появится возможность предоставить приложениям лишь примерные данные о местонахождении: например, приложению прогноза погоды не обязательно знать точные координаты.

Первая публичная бета-версия Android 12 уже доступна для аппаратов Google Pixel, а также для некоторых моделей телефонов производства Asus, OnePlus, OPPO, Realme, Sharp, Techno, TCL, Vivo, Xiaomi и ZTE.