В Беларуси подорожают электромобили

С 2022 года пошлина на ввоз электромобилей на территорию Беларуси и других странах ЕАЭС будет повышена до 15%.

Евразийская экономическая комиссия подготовила проект изменений в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности ЕАЭС и Единый таможенный тариф союза. Как утверждает издание "Коммерсант, общественное обсуждение проекта завершается 20 мая. Но инициативные предложения стран-членов союза о продлении действия ставки в размере 0% в комиссию не поступали.

Указ, который освобождал владельцев электромобилей от уплаты налога на добавочную стоимость при ввозе в страну, а также от пошлины на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, был подписан в прошлом году. Он начал действовать с 15 июня 2020 года, таким образом нулевая пошлина просуществует всего около полутора лет.