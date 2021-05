Телефоны Samsung нравятся американцам больше Apple

Согласно Американскому индексу удовлетворенности клиентов (ACSI), продукция Apple утратила лидерство среди самых популярных смартфонов. Самыми счастливыми по итогам прошлого года стали обладатели аппаратов Samsung.

Рейтинг техники Samsung в целом составил 81 балл из 100, оставшись на уровне прошлого года. А вот Apple потеряла 2 балла и с результатом 80 баллов опустилась на второе место. Motorola и Google заняли третье и четвертое места соответственно.

Что касается отдельных моделей смартфонов, то здесь с результатом 85 баллов лидерство поделили между собой Galaxy Note 10 Plus, S10 Plus и S20 Plus. Galaxy S20 и Galaxy A20 набрали 84 и 83 балла соответственно, что позволило технике Samsung оккупировать Топ-5.

iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone X и iPhone XS Max смогли достичь только шестого места в рейтинге с 82 баллами. С ними это же место разделила и другая модель от Samsung -—Galaxy S10.

Опрос респондентов проводился между апрелем 2020 и мартом 2021 годов. Основными критериями оценки удовлетворенности были: доступность пользовательского интерфейса для совершения звонков и отправки сообщений, качество звука и общий дизайн смартфона.