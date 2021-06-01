Безлимит "Google Фото" официально закончился

С 1 июня 2021 года вступают в силу новые правила использования сервиса "Google Фото". Теперь пользователи больше не смогут загружать бесконечное количество снимков в так называемом "высоком качестве".

Ранее сервис позволял закачивать в облако неограниченное число фотографий. При этом они сохранялись в так называемом "высоком качестве", т.е. размер файлов уменьшался без заметных потерь в изображении. Кроме того, такие фотографии не влияли на объем свободного места в хранилище.

Теперь же каждый пользователь "Google Фото" получит бесплатно только 15 ГБ дискового пространства. Для тех, кому мало данного объема, предлагается платная подписка. К счастью, ранее загруженные материалы не учитываются в квоте. Кроме того, владельцы смартфонов Google Pixel все так же смогут загружать контент в "высоком качестве" бесплатно и неограниченно.