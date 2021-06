Представлен смартфон Nokia C20 Plus

Компания HMD Global официально подтвердила, что она выпустит новый смартфон под названием Nokia C20 Plus уже 11 июня в Китае, где уже стартовал приём предварительных заказов на платформе Jingdong.

На странице предварительного заказа говорится, что смартфон предложит режим больших иконок и шрифта, а также продолжительное время работы и высокую громкость. Частично смартфон нацелен на пожилых пользователей. На странице приёма предварительных заказов также представлены некоторые ключевые характеристики устройства и модели мобильного телефона.

Nokia C20 Plus получит аккумулятор ёмкостью 4950 мА•ч и будет работать под управлением операционной системы Android 11 Go. Nokia C20 Plus уже был протестирован в Geekbench, который подтверждает, что в смартфоне установлена однокристальная система Unisoc и 3 ГБ оперативной памяти.

Задняя панель Nokia C20 Plus будет пластиковой. Телефон будет оснащен двойной камерой, размещенной в круглом модуле. На левой части устройства расположен слот для SIM-карты, соответственно, качелька регулировки громкости и кнопка питания должны располагаться справа.

Цена пока не сообщается.