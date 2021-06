Приложение белорусских разработчиков Loona победило в премии Apple Design Awards

Каждый год Apple составляет список лучших приложений и игр из App Store в шести разных номинациях. Одна из них — "Визуальное представление и графика". Здесь отмечают приложения с красивым интерфейсом и необычным дизайном.

Лучшим стала программа Loona от белорусских разработчиков, которое помогает настроиться на сон с помощью простых мини-игр и музыкальных эффектов.

Среди других победителей премии: приложение с прогнозом погоды CARROT Weather (номинация "Взаимодействие"), программа Be My Eyes и игра Albo (номинация "Общественная значимость"), игра Genshin Impact (номинация "Визуальное представление и графика), приложение NaadSadhana (номинация "Инновации), игра League of Legends: Wild Rift (номинация "Инновации"), приложение для развлечения детей Pok Pok Playroom (номинация "Радость и веселье"), в этой же номинации самой увлекательной игрой выбрали Little Orpheus. Лучшим в номинации "Инклюзивность" стало приложение Voice Dream Reader и игра HoloVista.