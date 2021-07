В PlayStation Store проходит акция «Планета скидок»

В PlayStation Store одна за другой проводятся разнообразные распродажи. Не так давно в сервисе продавались эксклюзивы PS5 со скидками до 33 %, а теперь в Sony организовала новую акцию — «Планета скидок». Она продлится до 22 июля, 01:59 по московскому времени.

Скидки в рамках новой распродажи достигают 75 %. Среди подешевевших товаров присутствуют PS4-эксклюзивы и хиты прошлых лет.

К первым относятся Shadow of the Colossus и The Last of Us: Remastered, а ко вторым — ремейк Resident Evil 2, DOOM Eternal и другие.