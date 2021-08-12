Пользователи AI-приложения iScanner смогут максимально точно измерять объекты

В многофункциональном AI-приложении iScanner появилась возможность максимально точного измерения пространства с помощью технологии LiDAR.
Функционал окажется полезным для застройщиков, риэлторов, дизайнеров интерьера и других специалистов, а также для обычных пользователей, которым потребуется быстро измерить пространство, расстояние и даже рост.
Сейчас пользователи приложения могут делать замеры еще быстрее и получать более точные результаты. Таким образом функция становится полноценной заменой инструментов для измерения. После проведения замера, можно легко преобразовать полученные данные в формат pdf или jpg. Дополнительно с помощью основных функций приложения полученные результаты можно добавить в любой документ или план, отредактировать при помощи технологии распознавания текста и переслать любым удобным способом: по электронной почте, в мессенджер или даже по факсу.
Используя технологию измерения площади в приложении iScanner:
- Дизайнеры интерьера могут измерить пространство квартиры, размеры окон, дверных проемов или мебели и в два касания изменить или добавить данные в существующий дизайн-проект в pdf-формате.
- Сотрудники строительных и ремонтных организаций могут автоматические рассчитать площадь стен и быстро разработать смету на отделку помещения. К тому же, с помощью новой функции приложения пользователи могут узнать насколько добросовестны их подрядчики. Например, можно проверить смету на ремонт квартиры и насколько верно указаны в ней расчеты.
- Пользователи, планирующие ремонт или приобретение новой мебели, только при помощи смартфон могут измерить свободное место под необходимый предмет интерьера или мебель.
Технология LiDAR максимально совместима с флагманскими устройствами Apple. На сегодняшний день приложением iScanner пользуется более 70 миллионов пользователей по всему миру.
Приложение iScanner разработано минским офисом компании BP Mobile и имеет более 70 миллионов загрузок.
Основной функционал приложения:
- Сканирование документов, пластиковых карт и паспортов с помощью камеры либо выбрав изображение из галереи: при этом будет использована нейросеть для автоматического точного определения границ документа на изображении, исправления искажения от наклона документа, сделана цветовая обработка скана;
- Размещение на документе подписи или перенос печати с любого другого изображения;
- Выделение текста маркером и добавление любого печатного текста;
- Оцифровка текста с изображения с целью копирования или редактирования;
- Режим подсчета одинаковых объектов на фото;
- Функция для решения математических уравнений;
- Функция для измерения площади и расстояния.
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