Пользователи AI-приложения iScanner смогут максимально точно измерять объекты

В многофункциональном AI-приложении iScanner появилась возможность максимально точного измерения пространства с помощью технологии LiDAR.

Функционал окажется полезным для застройщиков, риэлторов, дизайнеров интерьера и других специалистов, а также для обычных пользователей, которым потребуется быстро измерить пространство, расстояние и даже рост.

Сейчас пользователи приложения могут делать замеры еще быстрее и получать более точные результаты. Таким образом функция становится полноценной заменой инструментов для измерения. После проведения замера, можно легко преобразовать полученные данные в формат pdf или jpg. Дополнительно с помощью основных функций приложения полученные результаты можно добавить в любой документ или план, отредактировать при помощи технологии распознавания текста и переслать любым удобным способом: по электронной почте, в мессенджер или даже по факсу.

Используя технологию измерения площади в приложении iScanner:

Дизайнеры интерьера могут измерить пространство квартиры, размеры окон, дверных проемов или мебели и в два касания изменить или добавить данные в существующий дизайн-проект в pdf-формате.

Сотрудники строительных и ремонтных организаций могут автоматические рассчитать площадь стен и быстро разработать смету на отделку помещения. К тому же, с помощью новой функции приложения пользователи могут узнать насколько добросовестны их подрядчики. Например, можно проверить смету на ремонт квартиры и насколько верно указаны в ней расчеты.

Пользователи, планирующие ремонт или приобретение новой мебели, только при помощи смартфон могут измерить свободное место под необходимый предмет интерьера или мебель.

Технология LiDAR максимально совместима с флагманскими устройствами Apple. На сегодняшний день приложением iScanner пользуется более 70 миллионов пользователей по всему миру.

Приложение iScanner разработано минским офисом компании BP Mobile и имеет более 70 миллионов загрузок.

Основной функционал приложения: