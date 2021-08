Названы самые популярные языки программирования

Институт инженеров электротехники и электроники (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) представил рейтинг наиболее популярных языков программирования 2021 г. Соответствующий перечень, включающий 55 позиций, опубликован в ежемесячном журнале организации IEEE Spectrum.

Каждому из участников составители рейтинга присвоили оценку востребованности по шкале от 0 до 100 баллов. На основании данного показателя затем был сформирован список, в котором языки были расположены в порядке его убывания.

Пятерка лидеров рейтинга с 2020 г. остается неизменной. Наиболее популярными языками программирования по версии IEEE являются Python, Java, C, C++ и JavaScript. За ними следуют C#, R, Go, HTML (который языком программирования не является) и Swift.

Стоит отметить резкий скачок, совершенный языком C#, который еще год назад не входил и в первую двадцатку (23 место; 48,1 балла), а сегодня он расположился на шестой позиции (82,4 балла). C# борется за лидерство с JavaScript, но пока несколько ему уступает (88,1 балла).