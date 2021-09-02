22 сентября Microsoft проведёт презентацию Surface

Компания Microsoft объявила дату проведения следующего мероприятия, посвящённого устройствам Surface. Оно состоится 22 сентября, корпорация расскажет об «устройствах и Windows 11», так что можно ожидать анонса как новых компьютеров Surface, так и подробностей о грядущей ОС.

В последнее время в интернете появилось довольно много слухов о складном смартфоне Surface Duo, анонс которого вполне может состояться через три недели. Снимки и технические характеристики устройства утекли в СМИ ещё в июле. Предположительно, смартфон получит процессор Qualcomm Snapdragon 888, поддержку 5G и модуль NFC для бесконтактной оплаты. Также крупные изменения претерпит модуль камер: теперь он сочетает три камеры — стандартную, с телеобъективом и с широкоугольной оптикой.

Также Microsoft вместе с анонсом мероприятия опубликовала тизер с изображением планшета Surface Pro. Вероятно компания анонсирует новые устройства серии или расскажет об каких-то особенностях планшета при работе на Windows 11.