Xiaomi запустила специальную страницу с ошибками MIUI

Компания Xiaomi анонсировала специальную страницу, на которой отображаются сообщения об ошибках и их статус.

На уже запущенной страничке показаны все ошибки, о которых сообщалось. Также описывается, в каком состоянии находится ошибка на данный момент и в какой версии MIUI ожидается её исправление.

На данный момент на этой страничке опубликовано 38 сообщений об ошибках, 10 из которых связаны с предварительной версией MIUI на основе Android 12, предназначенной для разработчиков. К сожалению, на данный момент страница ведётся только на китайском языке.

 

 

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Источник: 

ixbt.com

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Опубликовал: KVbot,

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