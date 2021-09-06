Xiaomi запустила специальную страницу с ошибками MIUI

Компания Xiaomi анонсировала специальную страницу, на которой отображаются сообщения об ошибках и их статус.

На уже запущенной страничке показаны все ошибки, о которых сообщалось. Также описывается, в каком состоянии находится ошибка на данный момент и в какой версии MIUI ожидается её исправление.

На данный момент на этой страничке опубликовано 38 сообщений об ошибках, 10 из которых связаны с предварительной версией MIUI на основе Android 12, предназначенной для разработчиков. К сожалению, на данный момент страница ведётся только на китайском языке.