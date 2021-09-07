Почти 20 тысяч Android-приложений подвержены риску утечки данных

Компания Avast Software обнаружила в магазине Google Play внушительное количество программных решений, которые могут раскрывать персональные данные пользователей, будь то имена, адреса электронной почты, геолокационные сведения, номера телефонов и даже пароли.

По словам экспертов, проблема кроется в неправильной конфигурации базы данных Firebase, которая используется разработчиками софта для Android. Авторы приложений могут оставлять свои разработки в Firebase видимыми для других разработчиков, что технически делает их видимыми для всех. Когда исследователи Avast Software проанализировали 180 300 общедоступных экземпляров Firebase, они обнаружили, что более 10 % (19 300) их них открыты, а данные доступны неаутентифицированным разработчикам.

Разработчикам приложений рекомендуется настроить платформу Firebase, следуя документации Google.