В Zoom добавили перевод в реальном времени и улучшенную доску для записей

Zoom расширила функциональность фирменного приложения для видеоконференций, добавив функции перевода в реальном времени и расширяя возможности доски для записей, превращая её в полнофункциональное приложение.

Ранее было объявлено, что автоматическая транскрибация для английского языка появится в бесплатных Zoom-аккаунтах в феврале 2021 года. Теперь Zoom заявляет, что планирует обеспечить транскрибацию в реальном времени для 30 дополнительных языков к концу следующего года. В рамках этой инициативы компания также будет предлагать услуги перевода в реальном времени для 12 языков к концу следующего года в платных аккаунтах. Zoom пока не рассказала, о каких языках идёт речь, однако сообщила, что эти улучшения являются прямым результатом приобретения немецкой компании Kites, занимающейся переводами.

Другое важное изменение касается доски для записей Zoom. В настоящее время сервис позволяет создавать доски и использовать их во время конференций для совместного рисования и ведения записей. Запланированное расширение, которое будет запущено в бета-версии позже в этом году, сделает доску Zoom доступной вне конференций. Основные инструменты рисования, похоже, ничем не будут отличаться от того, что Zoom предлагает в настоящее время

В начале следующего года Zoom дебютирует в виртуальной реальности. Сервис появится в Facebook Horizon Workrooms. Согласно Zoom, пользователи смогут подключаться к общему VR-пространству для проведения конференций и пользоваться доской для записей в VR.